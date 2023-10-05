Потолок зарплат в НХЛ может вырасти до 87-88 миллионов долларов

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что потолок зарплат в лиге может увеличиться на 4,5 миллиона долларов.

«Финансовое состояние лиги очень хорошее. Наши команды никогда не были так хороши и сильны, и мы с нетерпением ждем начала нового сезона. Очень предварительный прогноз, но мы считаем, что задолженность по эскроу (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств. — Прим. «СЭ») будет полностью погашена, а потолок будет 87-88 миллионов долларов в следующем году», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

В сезоне-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 миллиона долларов.

Беттмэн также заявил, что прогнозируемый доход на этот сезон около 6,2 миллиарда долларов, а вопрос расширения НХЛ не стоит в повестке дня.

«Если что-то будет развиваться так, что можно будет сказать: «Ну, это может быть готово к запуску», тогда я представлю проект владельцам, и обсудим расширение. Мы еще не пришли к этому. Мы просто получаем заявления о заинтересованности, и я постоянно провожу встречи по самым разным вопросам. Если кто-то хочет с нами поговорить, мы с ним поговорим», — сказал Беттмэн.