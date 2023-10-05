Потолок зарплат в НХЛ может вырасти до 87-88 миллионов долларов
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что потолок зарплат в лиге может увеличиться на 4,5 миллиона долларов.
«Финансовое состояние лиги очень хорошее. Наши команды никогда не были так хороши и сильны, и мы с нетерпением ждем начала нового сезона. Очень предварительный прогноз, но мы считаем, что задолженность по эскроу (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств. — Прим. «СЭ») будет полностью погашена, а потолок будет 87-88 миллионов долларов в следующем году», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.
В сезоне-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 миллиона долларов.
Беттмэн также заявил, что прогнозируемый доход на этот сезон около 6,2 миллиарда долларов, а вопрос расширения НХЛ не стоит в повестке дня.
«Если что-то будет развиваться так, что можно будет сказать: «Ну, это может быть готово к запуску», тогда я представлю проект владельцам, и обсудим расширение. Мы еще не пришли к этому. Мы просто получаем заявления о заинтересованности, и я постоянно провожу встречи по самым разным вопросам. Если кто-то хочет с нами поговорить, мы с ним поговорим», — сказал Беттмэн.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -