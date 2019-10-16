«Рейнджерс» поздравил всех со Всемирным днем хлеба с помощью Панарина

«Рейнджерс» поздравил всех со Всемирным днем хлеба. В сообщении в Twitter клуб выложил гифку с нападающим Артемием Панариным, у которого прозвище Хлебушек.

— Отличный день для углеводной загрузки, фанаты. Счастливого дня хлеба, — говорится в сообщении.