«Рейнджерс» поздравил всех со Всемирным днем хлеба с помощью Панарина
18:35
«Рейнджерс» поздравил всех со Всемирным днем хлеба. В сообщении в Twitter клуб выложил гифку с нападающим Артемием Панариным, у которого прозвище Хлебушек.
— Отличный день для углеводной загрузки, фанаты. Счастливого дня хлеба, — говорится в сообщении.
It's a great day for carb-loading, #NYR fans.— New York Rangers (@NYRangers) October 16, 2019
Happy National Bread Day! pic.twitter.com/zLi07HrxXW
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