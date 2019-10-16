НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» поздравил всех со Всемирным днем хлеба с помощью Панарина

18:35

«Рейнджерс» поздравил всех со Всемирным днем хлеба. В сообщении в Twitter клуб выложил гифку с нападающим Артемием Панариным, у которого прозвище Хлебушек.

— Отличный день для углеводной загрузки, фанаты. Счастливого дня хлеба, — говорится в сообщении.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир