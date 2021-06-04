Тротц прокомментировал поражение от «Бостона» в третьем матче серии

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (1:2 ОТ).

«В конце третьего периода после того, как мы сравняли счет, у нас было несколько хороших шансов. Было несколько моментов, в том числе в овертайме, когда если бы шайба прошла на пару дюймов в другом направлении, мы бы сегодня праздновали победу. Но с этим ничего не поделаешь. Мы забудем этот матч, будем двигаться вперед и думать о субботней встрече. Больше мы ничего не можем поделать», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 2:15 мск.