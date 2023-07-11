«Рейнджерс» подписали двухлетний контракт с К'Андре Миллером на 7,7 миллиона долларов

«Рейнджерс» объявили о подписании двухлетнего контракта на 7,7 миллиона долларов с защитником К'Андре Миллером. Зарплата 23-летнего американца составит 3,87 миллиона в год.

К'Андре Миллер выступает в составе «Нью-Йорка» с 2020 года. Он был выбран клубом под общим 22-м номером на драфте НХЛ-2018.

В прошлом сезоне игрок провел 79 матчей в «регулярки» НХЛ и набрал 43 (9+34) очка.