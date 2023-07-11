Гурьянов стал игроком «Нэшвилла»

Нападающий Денис Гурьянов подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом». Как информирует пресс-служба клуба НХЛ, зарплата 26-летнего форварда — 850 тысяч долларов.

В прошлом сезоне россиянин набрал 17 (7+10) очков в 66 матчах за «Даллас» и «Монреаль». Всего за карьеру Гурьянов провел 280 матчей в НХЛ, в которых набрал 111 (51+60) очков.

Также на его счету 32 игры в Кубке Стэнли. В 2020 году он помог «Далласу» выиграть трофей, набрав 17 (9+8) очков в 27 матчах.