Дер-Аргучинцев: «У Мэттьюса бросок на этой планете на другом уровне»
Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев, выступавший на протяжении последних трех лет в системе «Торонто», в интервью «СЭ» оценил бросок нападающего «Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
— У кого лучше бросок, у Бурдасова или у Мэттьюса?
— У Мэттьюса вообще бросок на этой планете на другом уровне. Он умеет бросать незаметно из-под защитника. Он всегда может отвести шайбу, поменять угол и точно попасть по воротам. Остон забивает столько голов, потому что вратари вообще не ожидают, как и откуда он будет бросать.
— Вы сравнивали себя по стилю и габаритам с Марнером. Чего научились у него за три года?
— У Митча старался учиться его работоспособности. Он очень много работает на льду в плане черновой работы. Для такого негабаритного парня это дорогого стоит. Понятное дело, что подсматривал то, как хитро он играет в некоторых моментах. Я вообще смотрел почти все игры «Торонто». Причем даже тогда, когда еще не был задрафтован клубом.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
|0
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|0
|0
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|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
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|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
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|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
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|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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