Дер-Аргучинцев: «У Мэттьюса бросок на этой планете на другом уровне»

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев, выступавший на протяжении последних трех лет в системе «Торонто», в интервью «СЭ» оценил бросок нападающего «Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

— У кого лучше бросок, у Бурдасова или у Мэттьюса?

— У Мэттьюса вообще бросок на этой планете на другом уровне. Он умеет бросать незаметно из-под защитника. Он всегда может отвести шайбу, поменять угол и точно попасть по воротам. Остон забивает столько голов, потому что вратари вообще не ожидают, как и откуда он будет бросать.

— Вы сравнивали себя по стилю и габаритам с Марнером. Чего научились у него за три года?

— У Митча старался учиться его работоспособности. Он очень много работает на льду в плане черновой работы. Для такого негабаритного парня это дорогого стоит. Понятное дело, что подсматривал то, как хитро он играет в некоторых моментах. Я вообще смотрел почти все игры «Торонто». Причем даже тогда, когда еще не был задрафтован клубом.