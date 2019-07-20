03:39 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" подписал 7-летний контракт с Траубой

0
Обсудить

"Рейнджерс" согласовал контракт с защитником Джейкобом Траубой. 25-летнего хоккеиста выменяли из "Виннипега" на 23-летнего Нила Пионка и 20-й общий выбор на грядущем драфте.

Соглашение с Траубой рассчитано на семь лет. Он будет зарабатывать по 8 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Трауба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 6 матчах плей-офф отметился одной результативной передачей.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ