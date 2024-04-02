«Рейнджерс» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на домашнем льду проиграли «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За хозяев забили Каапо Какко и Джек Рославик. У «Пингвинз» дубли на счету Сидни Кросби и Брайана Раста, еще один гол забил Эмиль Бемстрем.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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