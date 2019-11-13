«Рейнджерс» обыграл «Питтсбург», Панарин и Малкин сделали по голевой передаче

«Питтсбург» в овертайме проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Победную шайбу забросил Каапо Какко.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 30 из 32 бросков по своим воротам, а его одноклубник Артемий Панарин набрал 1 (0+1( очко. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Какко — 5 (Лемье, Дианджело), 6:42 — 1:0. Фокс — 3 (Панарин, Хитил), 19:49 — 2:0. Шульц — 2 (Малкин, Петтерссон), 21:13 — 2:1. Маккэн — 6 (бол., Симон), 32:33 — 2:2. Какко — 6 (Фокс), 62:24 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Мюррей.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (11+7+8+1) — 32 (8+11+12+1).

Наши: Бучневич (16.36/2/+2), Панарин (19.44/3/+1) — Малкин (18.25/3/-1).

13 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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