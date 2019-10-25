«Рейнджерс» обыграл «Баффало», Панарин и Бучневич набрали по очку

«Рейнджерс» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Клуб из Нью-Йорка прервал пятиматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом, а его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич — голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Баффало» — 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Голы: Панарин — 5, 11:41 — 1:0. Хауден — 2 (Фаст, Лемье), 14:32 — 2:0. Стром — 1 (Шей, Дианджело), 19:22 — 3:0. Сканделла — 2, 24:17 — 3:1. Дианджело — 4 (Бучневич, Шей), 33:20 — 4:1. Соботка — 1 (Окпосо, М. Юханссон), 39:11 — 4:2. Стром — 2 (Хауден), 47:57 — 5:2. Крайдер — 1 (Фокс, Фаст), 58:44 — 6:2.

Вратари: Лундквист — Хаттон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (10+4+10) — 33 (7+15+11).

Наши: Бучневич (16.50/4/+3), Панарин (19.05/2/+4) — -.

25 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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