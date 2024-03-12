Овечкин прервал свою пятиматчевую результативную серию

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (0:3).

Форвард завершил встречу с показателем полезности «-1», он нанес два броска по воротам соперника и выполнил два силовых приема.

38-летний россиянин прервал свою результативную серию из пяти матчей: в пяти предыдущих встречах хоккеист набирал как минимум одно очко.

Всего в сезоне-2023/24 Овечкин набрал 48 (18+30) очков в 60 играх.