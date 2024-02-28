«Рейнджерс» сыграет с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 февраля. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Коламбус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью-Йорк» набрал 81 очко и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» с 48 баллами располагаются на последней, 16-й строчке «Востока».

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