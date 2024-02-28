Форвард «Вашингтона» Уилсон о 1400-м матче Овечкина в НХЛ: «Лишь избранные достигли такого числа, это невероятно»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал достижение своего одноклубника Александра Овечкина.

Российский хоккеист провел 1400-ю игру в НХЛ. Юбилейным стал матч регулярного чемпионата с «Флоридой» (2:3 ОТ), который состоялся 2

«Лишь немногие избранные хоккеисты достигли такого числа. Это просто невероятно. Как и то, как он играет... Посмотрите на почти всех, кто выше него в этом списке, и вы увидите, что они были не такими, как Овечкин, который действует, как силовой форвард», — приводит слова Уилсона The Washington Post.

В текущем сезоне НХЛ 38-летний Овечкин сыграл 55 матчей, в которых набрал 43 (16+27) очка.

«Вашингтон» находится на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 63 очка в 58 играх. 2 марта «столичные» сыграют с «Филадельфией» в Вашингтоне. Начало — в 3.00 мск.