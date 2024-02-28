«Миннесота» подписала 2-летний контракт с нападающим «Сочи» Хуснутдиновым

«Миннесота» объявила о подписании контракта с нападающим «Сочи» Маратом Хуснутдиновым.

С 21-летним россиянином подписано двухлетнее соглашение новичка.

В этом сезоне форвард набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах за «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Хуснутдинов был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

В этом сезоне «Миннесота» после 59 матчей регулярного чемпионата НХЛ набрала 62 очка и занимает 11-е место в таблице Западной конференции.