«Рейнджерс» одержали победу над «Коламбусом». Панарин и Тарасенко забросили по шайбе

«Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

В составе победителей нападающий Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, а также 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

У гостей одну шайбу забросил российский форвард Кирилл Марченко.