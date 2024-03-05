«Бостон» обыграл «Торонто», Любушкин сделал результативную передачу

«Бостон» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей дважды отличился Павел Заха, по одному голу у Моргана Гики и Джейка Дебраска. Единственную шайбу хозяев забросил Джон Таварес, российский защитник «Торонто» Илья Любушкин сделал результативную передачу.

«Бостон» поднялся на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 86 очками в 63 матчах.

«Торонто» идет на пятой строчке с 78 очками в 61 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Гики — 14 (Пастрняк, Лорей), 9:43 — 0:1. Заха — 13 (бол., Пастрняк, Дебраск), 12:42 — 0:2. Дебраск — 14 (Койл, Маршан), 25:07 — 0:3. Таварес — 19 (Райлли, Любушкин), 43:52 — 1:3. Заха — 14 (Пастрняк, Хейнен), 50:35 — 1:4.

Вратари: Уолл (58:26) — Суэймен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (10+13+10) — 28 (13+7+8).

Наши: Любушкин (15.41/1/-1) — -.

5 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18 911 зрителей.