«Рейнджерс» встретится с «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ во вторник, 20 февраля. Игра состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Даллас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью-Йорк» набрал 75 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Старз» с 76 баллами располагаются на 2-й строчке «Запада».

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