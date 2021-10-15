«Рейнджерс» потерпели второе подряд поражение. Шестеркин сделал 23 сэйва

«Даллас» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение в двух встречах. Для «Старз» это была первая игра.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин сыграл 13 с половиной минут и отразил все 6 бросков по своим воротам. Нападающий Александр Радулов не отметился результативными очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петерсон — 1, 19:25 — 0:1. Факса — 1 (бол., Хейсканен, Сутер), 26:11 — 0:2. Фокс — 1 (Линдгрен, Панарин), 28:43 — 1:2. Крайдер — 2 (Миллер, Зибанежад), 35:54 — 2:2. Хейсканен — 1 (Бенн), 61:38 — 2:3.

Вратари: Шестеркин — Холтби (Худобин, 48:07).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (4+18+11+0) — 26 (8+8+8+2).

Наши: Панарин (20.53/2/0) — Гурьянов (11.56/4/0), Радулов (17.21/2/-1).

15 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.