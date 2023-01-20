«Бостон» на выезде переиграл «Рейнджерс»
«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Для «Брюинз» это четвертая победа подряд.
Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
«Бостон» идет на 1-м месте в Восточной конференции — 76 очков. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке — 57 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Заха — 8 (Крейчи), 1:19 — 0:1. Бержерон — 17 (Маршан, Смит), 24:42 — 0:2. Клифтон — 4 (Маршан, Крейчи), 40:28 — 0:3. Харпур — 1 (Лафренье, Шнайдер), 55:37 — 1:3.
Вратари: Шестеркин (18:29 — 19:12, 57:10) — Суэймен.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (11+11+10) — 27 (13+8+6).
Наши: Кравцов (10.18/1/-1), Панарин (22.05/5/-1) — -.
20 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|46
|23
|23
|50
|7
|Филадельфия
|45
|19
|26
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|35
|9
|74
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|43
|29
|14
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|46
|26
|20
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|44
|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|- : -
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|64
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|18
|2.24