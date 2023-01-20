«Бостон» на выезде переиграл «Рейнджерс»

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Для «Брюинз» это четвертая победа подряд.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Бостон» идет на 1-м месте в Восточной конференции — 76 очков. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке — 57 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Заха — 8 (Крейчи), 1:19 — 0:1. Бержерон — 17 (Маршан, Смит), 24:42 — 0:2. Клифтон — 4 (Маршан, Крейчи), 40:28 — 0:3. Харпур — 1 (Лафренье, Шнайдер), 55:37 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (18:29 — 19:12, 57:10) — Суэймен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (11+11+10) — 27 (13+8+6).

Наши: Кравцов (10.18/1/-1), Панарин (22.05/5/-1) — -.

20 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.