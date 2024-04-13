Шестеркин, Панарин и Сорокин признаны звездами матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча против «Айлендерс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский голкипер отразил 34 броска.

Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который забросил одну шайбу и реализовал буллит в серии.

Третьей звездой матча признан российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший 41 бросок из 43.