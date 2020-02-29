Рекордсмену по числу Кубков Стэнли Анри Ришару исполнилось 84 года

Сегодня отмечает день рождения знаменитый канадский хоккеист Анри Ришар. Ему исполнилось 84 года.

Всю карьеру форвард провел в одном клубе — «Монреаль Канадиенс». Он выступал за команду с 1955 по 1975 год. Вместе с командой он 11 раз выиграл Кубок Стэнли (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973), что является рекордом НХЛ.

Девять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В 1974 году он получил Билл Мастертон Трофи. Эта награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 1979 году он был введен в Зал хоккейной славы.

Анри Ришар выступал за «Монреаль» под 16-м номером. Клуб вывел номер из обращения 10 декабря 1975 года.