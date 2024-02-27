Рантанен: «Ничушкин в самом расцвете сил и очень ценен для «Колорадо»

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен прокомментировал возвращение своего одноклубника Валерия Ничушкина к тренировкам с командой.

«Перед попаданием в программу помощи он, пожалуй, показывал свой лучший хоккей за карьеру в НХЛ. Он в самом расцвете сил и очень ценен для нас», — отметил Рантанен в интервью The Denver Post.

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. Российский нападающий вступил в программу помощи игрокам НХЛ.

В сезоне-2023/24 28-летний форвард набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Колорадо» находится на 4-м месте в Западной конференции, набрав 75 очков в 59 играх.