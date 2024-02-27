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Сегодня, 09:52

Рантанен: «Ничушкин в самом расцвете сил и очень ценен для «Колорадо»

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Форвард «Колорадо» Микко Рантанен прокомментировал возвращение своего одноклубника Валерия Ничушкина к тренировкам с командой.

«Перед попаданием в программу помощи он, пожалуй, показывал свой лучший хоккей за карьеру в НХЛ. Он в самом расцвете сил и очень ценен для нас», — отметил Рантанен в интервью The Denver Post.

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. Российский нападающий вступил в программу помощи игрокам НХЛ.

В сезоне-2023/24 28-летний форвард набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Колорадо» находится на 4-м месте в Западной конференции, набрав 75 очков в 59 играх.

Валерий Ничушкин
Микко Рантанен
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Пастрняк стал 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 58 34 24 74
3 Филадельфия 59 30 29 67
4 Вашингтон 57 27 30 63
5 Нью-Джерси 58 29 29 62
6 Айлендерс 58 24 34 62
7 Питтсбург 55 26 29 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 34 26 82
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 58 32 26 70
5 Тампа-Бэй 60 32 28 69
6 Баффало 58 27 31 58
7 Оттава 56 25 31 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 35 25 79
2 Виннипег 56 36 20 77
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 59 32 27 66
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 57 23 34 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 56 34 22 70
4 Лос-Анджелес 57 29 28 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
17.02
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23.02
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1.03
2.03
3.03
27.02 03:00
Вашингтон – Оттава
 6 : 3
27.02 04:00
Даллас – Айлендерс
2 : 3 ОТ
27.02 05:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 2
27.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 4 : 3 Б
Все результаты / календарь
Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 102
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 91
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 55 39
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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