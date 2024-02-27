Овечкин накричал на судью во время матча с «Оттавой»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин накричал на лайнсмена во время матча против «Оттавы» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний россиянин остался недоволен действиями лайнсмена в концовке первого периода — он помешал Овечкину получить шайбу у борта.
«Убирайся с моего пути!» — закричал Овечкин с использованием нецензурного слова на английском языке.
Матч с «Оттавой» стал пятым в текущем сезоне, когда Овечкин ни разу не сумел бросить в створ ворот соперника. Он обновил свой личный антирекорд. Кроме того, форвард прервал свою результативную серию — до этого Овечкин забивал в четырех домашних матчах подряд.
Также Овечкин не забил в третьем матче кряду. Всего в текущем сезоне на его счету 42 (16+26) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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|И
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|34
|24
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|Филадельфия
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|30
|29
|67
|4
|Вашингтон
|57
|27
|30
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|5
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
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|6
|Айлендерс
|58
|24
|34
|62
|7
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|19
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|В
|П
|О
|1
|Бостон
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|34
|26
|82
|2
|Флорида
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|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|58
|32
|26
|70
|5
|Тампа-Бэй
|60
|32
|28
|69
|6
|Баффало
|58
|27
|31
|58
|7
|Оттава
|56
|25
|31
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|35
|25
|79
|2
|Виннипег
|56
|36
|20
|77
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|59
|32
|27
|66
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|57
|23
|34
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|56
|34
|22
|70
|4
|Лос-Анджелес
|57
|29
|28
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|58
|25
|33
|61
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|27.02
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|6 : 3
|27.02
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|27.02
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 2
|27.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|102
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|91
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|55
|39
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96