Пастрняк стал 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк стал 10-м игроком в истории клуба, набравшим 700 очков в НХЛ.

Чешский нападающий забросил 2 шайбы и отдал 1 голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:4 Б). Первый гол хоккеиста стал 700-м очком для него за карьеру в клубе и лиге. Пастрняк стал 10-м игроком в истории «Бостона», достигшим этого показателя.

Рекорд команды принадлежит защитнику Рэю Бурку с 1579 (410+1169) очками. На втором месте находится нападающий Джонни Буцик, который набрал 1339 (556+813) очков. Тройку лидеров замыкает форвард Патрис Бержерон — 1040 (427+613) очков.

«Бостон» занимает 1-е место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 играх.

В нынешнем сезоне 27-летний Пастрняк провел 60 матчей, в которых набрал 85 (38+47) очков.