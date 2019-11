Радулов забросил седьмую шайбу в сезоне. Видео

«Даллас» принимает «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0, после первого периода). На 12-й минуте большинство реализовал российский форвард «звезд» Александр Радулов. Он забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 13 (7+6) очков в 25 играх при показателе полезности «+9».

PP GOAL! John Klingberg's shot goes off Alex Radulov and it's 1-0 Stars#GoStars pic.twitter.com/N0DatVzVa2