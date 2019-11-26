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Радулов забросил седьмую шайбу в сезоне. Видео

05:10

«Даллас» принимает «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0, после первого периода). На 12-й минуте большинство реализовал российский форвард «звезд» Александр Радулов. Он забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 13 (7+6) очков в 25 играх при показателе полезности «+9».

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