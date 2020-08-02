«Радулов и Худобин мне очень помогаю». Гурьянов рассказал, кто из опытных игроков делится с ним советами

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов рассказал, как ему помогают более опытные россияне в составе «Старз» — форвард Александр Радулов и вратарь Антон Худобин.

— И Радулов, и Худобин мне очень помогают как на льду, так и вне его. Мне очень повезло, что я с ними в команде, — цитирует Гурянова сайт НХЛ. — Они мне подсказывают, я им очень за это благодарен, прислушиваюсь к их мнению.

Что они подсказывают перед плей-офф? Понятное дело, это скорости. Быстрее игра, больше физики, больше контакта в плей-офф. Надо думать быстрее, потому что все бегут. Это я для себя подметил.