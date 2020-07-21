Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что рад вернуться на лед. Россиянин сфокусирован на победе в Кубке Стэнли.

— Все мои мысли и стремления направлены на победу, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Малкина. — Конечно, я всегда думаю о Кубках. Я рад вернуться на лед. Это моя работа. Я занимаюсь этим всю свою жизнь... Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать. Сейчас я крайне сфокусирован на задаче.

Я отдохнул. Сейчас все на одной волне. Я взволнован, потому что впервые не катался четыре месяца. Для меня это много. Я рад, что все вернулись, и что хоккей скоро возвращается.