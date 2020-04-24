Работа с Хартли помогла Михееву адаптироваться в НХЛ

Нападающий «Торонто» Илья Михеев в интервью «Известиям» отметил, что работа с Бобом Хартли в «Авангарде» помогла ему адаптировать в НХЛ.

— Ожидали, что так быстро вольетесь в состав «Торонто» и с первых матчей сезона успешно проявите себя?

— В принципе я делал то, что от меня требовали. Так получилось, что сходу влился в команду. Слава Богу, что так сложилось. Я для этого просто работал.

— Сильно помогло то, что последний сезон в «Авангарде» проводили под руководством североамериканского тренерского штаба во главе с Бобом Хартли?

— Конечно, помогло. Всегда интересно получить другой опыт. И это повлияло. В первую очередь в плане изучения языка. Нам в «Авангарде» переводили слова Хартли на тренировках, но всё равно надо было улучшать английский, чтобы понимать какие-то детали, которые объяснял тренерский штаб. Так что работа с Бобом пошла только на пользу.

— Поддерживаете связь с Хартли и помогавшим ему в позапрошлом сезоне Майком Пелино?

— Поддерживаем связь, но больше не как тренеры и игрок, а как друзья. Общаемся, но понятно, что и у меня, и у них много своих дел. Поэтому контактируем не так часто.