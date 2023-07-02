«Сан-Хосе» подписал новый контракт с Зеттерлундом

Форвард Фабиан Зеттерлунд подписал новый контракт с «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним шведом рассчитано на 2 года с зарлпатой в 1,45 млн долларов.

В минувшем сезоне Зеттерлунд провел за «Сан-Хосе» 67 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 23 (6+17) очка.