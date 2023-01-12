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Сегодня, 15:59

Пятеро россиян попали в топ-10 претендентов на «Везина Трофи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам первой половины сезона за «Везина Трофи».

Главным кандидатом на награду является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк. В списке из десяти спортсменов присутствуют пятеро россиян.

Топ-10 претендентов на «Везина Трофи»:

1. Линус Улльмарк («Бостон»)

2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

3. Илья Сорокин («Айлендерс»)

4. Джейк Оттингер («Даллас»)

5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

7. Александр Георгиев («Колорадо»)

8. Логан Томпсон («Вегас»)

9. Петр Кочетков («Каролина»)

10. Тристан Джарри («Питтсбург»).

«Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю по итогам сезона в НХЛ. В прошлом сезоне награду получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Источник: https://www.nhl.com/news/vezina-trophy-candidates-midway-through-2022-23-nhl-season/c-339759176
Александр Георгиев
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 25 16 57
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 42 26 16 59
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Флорида 42 19 23 42
6 Детройт 39 17 22 41
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 40 19 21 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
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17.01
12.01 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 5 : 3
12.01 03:30
Торонто – Нэшвилл
 2 : 1
12.01 06:00
Анахайм – Эдмонтон
 2 : 6
12.01 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 4 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 42 58
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

39 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 16 2.28
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