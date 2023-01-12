Пятеро россиян попали в топ-10 претендентов на «Везина Трофи»

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам первой половины сезона за «Везина Трофи».

Главным кандидатом на награду является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк. В списке из десяти спортсменов присутствуют пятеро россиян.

Топ-10 претендентов на «Везина Трофи»:

1. Линус Улльмарк («Бостон»)

2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

3. Илья Сорокин («Айлендерс»)

4. Джейк Оттингер («Даллас»)

5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

7. Александр Георгиев («Колорадо»)

8. Логан Томпсон («Вегас»)

9. Петр Кочетков («Каролина»)

10. Тристан Джарри («Питтсбург»).

«Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю по итогам сезона в НХЛ. В прошлом сезоне награду получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.