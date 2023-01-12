Тренер «Динамо» Власов: «Возможно, у голкиперов есть страх перед Овечкиным»

Тренер вратарей «Динамо» Константин Власов поделился мнением о том, почему голкиперы не могут отразить броски нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Вратари, несмотря на всю базу и скорость, постоянно пропускают, например, от Овечкина. Все знают его коронный номер — бросок из левого круга вбрасывания, но все равно Александр их пробивает. Что им мешает постоянно отбивать его броски?

— Хоккей — быстрая игра, и до броска Александра есть три-четыре передачи, а потом уже следует убойный по силе бросок. На льду все происходит очень быстро, к тому же с помехами и с трафиком, поэтому Овечкин вколачивает и вколачивает. Не исключаю еще один момент: ментальный. Возможно, у вратарей соперника есть некая психологическая зависимость перед игрой против «Кэпиталс», страх, что они не справятся с броском Овечкина, — приводит слова Власова Metaratings.ru.

Овечкин забивал в НХЛ 165 разным вратарям. В текущем сезоне 37-летний россиянин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 44 матчах за «Вашингтон».

На счету форварда 809 голов в североамериканской лиге, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.