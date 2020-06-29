Пять городов еще претендуют на проведение матчей плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига должна в скором времени принять решение по месту проведения матчей плей-офф нынешнего сезона. Финальный вердикт может быть объявлен сегодня-завтра, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

На это право претендуют пять городов: Торонто, Эдмонтон, Лас-Вегас, Чикаго и Лос-Анджелес. Несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, Вегас еще не исключен из числа претендентов.

Ожидается, что тренировочные лагеря должны быть открыты 10 июля. Правда, это дата может быть сдвинута на несколько дней.