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Пять городов еще претендуют на проведение матчей плей-офф НХЛ

29 июня 2020, 16:54
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Национальная хоккейная лига должна в скором времени принять решение по месту проведения матчей плей-офф нынешнего сезона. Финальный вердикт может быть объявлен сегодня-завтра, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

На это право претендуют пять городов: Торонто, Эдмонтон, Лас-Вегас, Чикаго и Лос-Анджелес. Несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, Вегас еще не исключен из числа претендентов.

Ожидается, что тренировочные лагеря должны быть открыты 10 июля. Правда, это дата может быть сдвинута на несколько дней.

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