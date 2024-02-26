Марченко забросил 17-ю шайбу в сезоне — ему ассистировали Воронков и Чинахов

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» — 2:1.

23-летний россиянин забросил спустя 18 секунд после начала второго периода встречи, ему ассистировали два других форварда «Коламбуса» из России — Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

Этот гол стал для Марченко 17-м в сезоне-2023/24. Всего у форварда 31 (17+14) очко в 55 матчах нынешнего регулярного чемпионата.