Просветов заменил Георгиева после шестой пропущенной шайбы от «Сент-Луиса»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Сент-Луисом».

На 43-й минуте тренерский штаб «Эвеланш» заменил вратаря Александра Георгиева на Ивана Просветова после шестой пропущенной шайбы.

Георгиев в матче с «блюзменами» отразил 22 броска из 28.