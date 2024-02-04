Кучеров — о свисте на Матче звезд НХЛ: «Мне понравилось»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поделился впечатлениями от участия в Матче звезд НХЛ.

30-летний россиянин играл за команду Куинна Хьюза, которая в полуфинале Матча звезд проиграла команде Остона Мэттьюса. Кучерова снова освистали, как и во время конкурсов

«Мне понравилось. Я здесь, чтобы повеселиться, и я уверен, что болельщикам это понравилось. Было потрясающе находиться здесь, рядом с лучшими игроками, и быть с ними на льду», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Ранее Кучерова освистывали после его выступления в конкурсе мастерства, в котором россиянин занял последнее место.