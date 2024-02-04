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Сегодня, 10:23

Шестеркин — о Матче звезд НХЛ: «Самое главное, что я остановил Кучерова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги выступления на Матче звезд НХЛ.

28-летний россиянин выступал за команду Остона Мэттьюса которая выиграла Матч звезд, обыграв в финале команду Коннора Макдэвида (7:4).

В полуфинале команда Мэттьюса по буллитам обыграла команду Куинна Хьюза, за которую играл Никита Кучеров. Шестеркин отразил буллит в исполнении соотечественника.

«Самое главное, что остановил Кучерова. Какие сувениры привезу отсюда? Чек на миллион долларов!» — приводит слова Шестеркина пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».

4&nbsp;февраля. Команда Мэттьюса после победы. Кучеров едва не украл шоу на Матче звезд. А в финале Мэттьюс победил Макдэвида
Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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Дементьев считает, что Кучерова незаслуженно освистали на Матче звезд НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 49 30 19 63
2 Каролина 48 28 20 61
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Айлендерс 49 20 29 52
5 Питтсбург 46 22 24 51
6 Нью-Джерси 47 24 23 51
7 Вашингтон 47 22 25 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 49 31 18 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 47 25 22 58
5 Детройт 50 26 24 58
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 49 20 29 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 49 33 16 71
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 49 22 27 49
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
23.01
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11.02
6.02 03:00
Торонто – Айлендерс
- : -
6.02 03:00
Рейнджерс – Колорадо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 85
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 49 84
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 72
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 46 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 49 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 17 1.94

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