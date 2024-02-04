Шестеркин — о Матче звезд НХЛ: «Самое главное, что я остановил Кучерова»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги выступления на Матче звезд НХЛ.

28-летний россиянин выступал за команду Остона Мэттьюса которая выиграла Матч звезд, обыграв в финале команду Коннора Макдэвида (7:4).

В полуфинале команда Мэттьюса по буллитам обыграла команду Куинна Хьюза, за которую играл Никита Кучеров. Шестеркин отразил буллит в исполнении соотечественника.

«Самое главное, что остановил Кучерова. Какие сувениры привезу отсюда? Чек на миллион долларов!» — приводит слова Шестеркина пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».