Прайс забыл фамилию Райнбахера, когда объявлял выбор «Монреаля» на драфте НХЛ

Курьезная ситуация произошла на церемонии драфта НХЛ 2023 года. Многолетний вратарь «Монреаля» Кэри Прайс объявлял выбранного клубом игрока, но забыл фамилию.

35-летний канадец не смог сходу назвать имя 18-летнего австрийского защитника Давида Райнбахера, которого «Канадиенс» взяли под общим пятым номером. На помошь Прайсу пришел представитель клуба, обшутив ситуацию, что все так и было задумано.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.