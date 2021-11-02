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Прайс может присоединиться к «Монреалю» в конце недели

18:01

Голкипер Кэри Прайс может присоединиться к «Монреалю» в конце недели. В клубе рассчитывают, что голкипер вернется в расположение команды после прохождения программы помощи игрокам НХЛ, которая рассчитана минимум на 30 дней.

Первый месяц нахождения Прайса в реабилитационном центре завершается в пятницу, 5 ноября.

Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер может пропустить старт предстоящего сезона НХЛ из-за восстановления после болезни, не связанной с коронавирусом.

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Иван Шитик все материалы автора
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