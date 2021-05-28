Прайс: «Монреаль» подошел к овертайму против «Торонто» с правильным психологическим настроем»
09:36
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ).
«Мы проявили гибкость, подошли к овертайму с правильным психологическим настроем, что непросто после того, как упускаешь преимущество в две шайбы в заключительном периоде. Мы были спокойны и сосредоточены в раздевалке после третьего периода. Мы выходим на лед, чтобы побеждать. Мне кажется, что мы провели хорошую игру и заслужили награду», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет 30 мая в Монреале и начнется в 2:30 мск.
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