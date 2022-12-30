Пойнт повторил рекорд Кучерова по длительности голевой серии в домашних матчах «Тампы»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1 Б).

Канадец отличился в седьмой подряд игре на своей площадке и повторил рекорд «Лайтнинг» по длительности голевой серии на арене команды, который установил Никита Кучеров в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне Пойнт набрал 35 (20+15) очков в 34 матчах.