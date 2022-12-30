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Сегодня, 08:10

Пойнт повторил рекорд Кучерова по длительности голевой серии в домашних матчах «Тампы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Брэйден Пойнт (слева) забрасывает шайбу в ворота Игоря Шестеркина.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1 Б).

Канадец отличился в седьмой подряд игре на своей площадке и повторил рекорд «Лайтнинг» по длительности голевой серии на арене команды, который установил Никита Кучеров в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне Пойнт набрал 35 (20+15) очков в 34 матчах.

Брэйден Пойнт
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
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31.12
1.01
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3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 6 : 3
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 4
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 6 : 3
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 4 : 5 Б
30.12 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
 - : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

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Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

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 15 1.94
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