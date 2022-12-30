Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:00

Овечкин догнал Кросби по очкам за карьеру в НХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче против «Оттавы» (3:4 ОТ).

Эта шайба стала для форварда 803-й в карьере при 649 передачах. С 1452 очками он догнал нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби (536+916), идущего на 17-й строчке в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У Овечкина на это ушло 1312 матчей, у Кросби — 1143.

Впереди идет финн Теему Селянне, который набрал 1457 (684+773) очка в 1451 матче.

Всего в этом сезоне 37-летний Овечкин набрал 42 (23+19) очка в 37 матчах.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Теему Селянне
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
1
0
Читайте также
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Сценарий для праздника: названы самые опасные схемы мошенничества в каникулы
Материалы сюжета: Овечкин: 802 гола в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Нападающий «Металлурга» Лайпсик: «Овечкин — настоящая машина. Он побьет рекорд Гретцки по голам»
Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила «Рейнджерс». Не спасли даже суперсейвы Шестеркина
«Вашингтон» на выезде обыграл «Рейнджерс». Шестеркин сделал 26 сэйвов
Американский журналист включил 800-й гол Овечкина в список главных историй НХЛ в 2022 году
Каменский: «Овечкин проводит этот сезон на своем уровне и является лидером команды»
Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. За сколько матчей он его обгонит?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Колорадо» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу». Георгиев сделал 23 сэйва

Пойнт повторил рекорд Кучерова по длительности голевой серии в домашних матчах «Тампы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 6 : 3
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 4
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 6 : 3
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 4 : 5 Б
30.12 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости