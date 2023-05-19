Появилось видео, как Бобровский упал от объятий после матча с «Каролиной»

Появилось видео, как российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский упал от объятий одноклубников после победы в первом матче финальной серии «Востока» с «Каролиной» (3:2 ОТ). Команды провели 4 овертайма.

После победной шайбы в четвертой двадцатиминутке хоккеисты начали праздновать победу в первом матче серии. Защитник «Флориды» Густав Форслинг подъехал к российскому голкиперу и напрыгнул на него, после чего уставший Бобровский упал на лед.

Бобровский совершил 63 сейва в этой встрече, побив клубный рекорд.

Также россиянин отразил более 50 бросков во втором матче плей-офф подряд.