«Каролина» обыграла «Вашингтон». Свечников, Орлов и Пономарев забили по голу

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Вашингтон» со счетом 6:2.

В составе «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Свечников, дубль оформил Брент Бернс, по 2 (1+1) очка у Дмитрия Орлова и Василия Пономарева, еще один гол счету Сета Джарвиса. Вратарь Петр Кочетков отразил 15 бросков из 17.

У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд и Дилан Строум, Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил серию с набранными очками до четырех игр.

После этого матча «Каролина» с 48 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 42 очками — на 11-й строчке.