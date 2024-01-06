«Каролина» обыграла «Вашингтон». Свечников, Орлов и Пономарев забили по голу
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Вашингтон» со счетом 6:2.
В составе «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Свечников, дубль оформил Брент Бернс, по 2 (1+1) очка у Дмитрия Орлова и Василия Пономарева, еще один гол счету Сета Джарвиса. Вратарь Петр Кочетков отразил 15 бросков из 17.
У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд и Дилан Строум, Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил серию с набранными очками до четырех игр.
После этого матча «Каролина» с 48 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 42 очками — на 11-й строчке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|38
|19
|19
|44
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|38
|24
|14
|50
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|2
|Виннипег
|37
|24
|13
|52
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|38
|11
|27
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|38
|17
|21
|39
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|- : -
|6.01
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|- : -
|6.01
|06:00
|
Анахайм – Виннипег
|- : -
|6.01
|21:00
|
Филадельфия – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|38
|25
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41