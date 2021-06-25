Полиция разогнала фанатов «Монреаля» слезоточивым газом
08:23
Полиция Монреаля применила слезоточивый газ из-за стычек с болельщиками после выхода одноименной команды в финал Кубка Стэнли, информирует CBC.
«Монреаль» в овертайме победил «Вегас» (3:2) в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ и вышел в финал впервые с 1993 года.
После матча толпы фанатов собрались на улицах за пределами арены «Канадиенс» и начали бурно отмечать успех — забирались на фонарные столбы, использовали пиротехнику. Начались стычки с полицией.
Ранее стало известно, что полиция Монреаля не выпускает болельщиков «Канадиенс» с «Белл-Арены» после матча из-за ситуации за пределами здания.
Владелец «Монреаля» Джефф Молсон после окончания матча даже попросил зрителей остаться на арене для их же безопасности.
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