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Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубка Стэнли-2021

08:03
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Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году. Сегодня в финал плей-офф НХЛ вышел «Монреаль», за который выступает защитник Александр Романов.

В плей-офф он провел всего два матча, однако в регулярке у него 54 матча, поэтому его имя в случае победы в финале будет нанесено на Кубок Стэнли (для этого в регулярке необходимо провести больше 50 процентов матчей).

Соперник «Монреаля» по финалу определяется в паре «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» (3-3 в серии). За обе команды также выступают российские игроки.

За «Лайтнинг» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, а также нападающий Никита Кучеров.

В составе «Айлендерс» выступают российские вратари Семен Варламов и Илья Сорокин.

Напомним, что сегодня «Монреаль» победил «Вегас» (3:2 ОТ) и выиграл серию со счетом 4-2.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей