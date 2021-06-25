Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубка Стэнли-2021

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году. Сегодня в финал плей-офф НХЛ вышел «Монреаль», за который выступает защитник Александр Романов.

В плей-офф он провел всего два матча, однако в регулярке у него 54 матча, поэтому его имя в случае победы в финале будет нанесено на Кубок Стэнли (для этого в регулярке необходимо провести больше 50 процентов матчей).

Соперник «Монреаля» по финалу определяется в паре «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» (3-3 в серии). За обе команды также выступают российские игроки.

За «Лайтнинг» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, а также нападающий Никита Кучеров.

В составе «Айлендерс» выступают российские вратари Семен Варламов и Илья Сорокин.

Напомним, что сегодня «Монреаль» победил «Вегас» (3:2 ОТ) и выиграл серию со счетом 4-2.