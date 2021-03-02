«Похмельная» раскатка клуба НХЛ: игроки врезались друг в друга и попали шайбой в лицо лидера команды

Раскатка игроков «Калгари» 2 марта перед матчем регулярного сезона НХЛ против «Оттавы» (1:5) стала настоящим хитом в соцсетях.

Сначала в центре площадки защитник Расмус Андерссон столкнулся с одним из партнеров, а потом шайба прилетела точно в лицо Шону Монахану, который этого не ожидал. Канадский нападающий вынужден был прекратить раскатку и покинуть лед.

pic.twitter.com/WuRv2M9Hgx — hockey images that precede unfortunate events (@UnfortunateHKY) March 2, 2021

По состоянию на 2 марта, «Калгари» занимает пятое место в Северном дивизионе.