«Похмельная» раскатка клуба НХЛ: игроки врезались друг в друга и попали шайбой в лицо лидера команды
12:05
Раскатка игроков «Калгари» 2 марта перед матчем регулярного сезона НХЛ против «Оттавы» (1:5) стала настоящим хитом в соцсетях.
Сначала в центре площадки защитник Расмус Андерссон столкнулся с одним из партнеров, а потом шайба прилетела точно в лицо Шону Монахану, который этого не ожидал. Канадский нападающий вынужден был прекратить раскатку и покинуть лед.
March 2, 2021
По состоянию на 2 марта, «Калгари» занимает пятое место в Северном дивизионе.
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