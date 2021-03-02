Голкиперу Стэлоку поставлен диагноз миокардит. Он переболел коронавирусом

Голкипер Алекс Стэлок, которого 1 марта «Эдмонтон» забрал с драфта отказов «Миннесоты», рассказал о своей болезни. Из-за этого 33-летний вратарь не провел ни одного матча в нынешнем сезоне, сообщает The Athletic.

«Дикари» ранее сообщали, что у голкипера «травма верхней части тела». Теперь Стэлок рассказал, что переболел коронавирусом, после чего у него был обнаружен миокардит.

Миокардит — очаговое или распространенное воспаление сердечной мышцы.

Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата составляет 785 тысяч долларов в год.

Стэлок объявил, что пока не намерен завершать карьеру и прибудет в расположение «Эдмонтона».