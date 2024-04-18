Подколзин подписал двухлетний контракт с «Ванкувером»
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
22-летний российский хоккеист останется в «Кэнакс» еще на два года.
«Мы довольны тем, как усердно Василий работал над своей игрой, пытаясь стать более стабильным. Хотя ему еще есть куда расти, его выступление в «Абботсфорде» и «Ванкувере» после возвращения демонстрирует тот тип приверженности и преданности делу, который мы хотим видеть от всех наших игроков. Наша команда надеется помочь Василию продолжать совершенствоваться и становиться лучше», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.
Подколзин на драфте НХЛ 2019 года был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером. В 2021-м россиянин заключил трехлетний контракт новичка с клубом.
В текущем сезоне НХЛ нападающий провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 136 игр в североамериканской лиге и 35 (18+17) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|81
|51
|30
|108
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|81
|23
|58
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|81
|49
|32
|104
|3
|Вегас
|81
|45
|36
|98
|4
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|5
|Калгари
|81
|37
|44
|79
|6
|Сиэтл
|81
|33
|48
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|6 : 4
|18.04
|02:00
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4
|18.04
|04:30
|
Даллас – Сент-Луис
|2 : 1 Б
|18.04
|05:00
|
Аризона – Эдмонтон
|5 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|81
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84