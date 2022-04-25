Победный гол Куликова в овертайме матча с «Нэшвиллом»

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:4 ОТ).

31-летний россиянин забросил шайбу за 1,3 секунды до конца овертайма и сделал счет 5:4. Защитник был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Куликов провел 77 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.