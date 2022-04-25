Гецлаф стал первой, второй и третьей звездами последнего матча в игровой карьере

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф признан первой, второй и третьей звездами матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:6).

Для 36-летнего канадца это последний матч за «Дакс» в игровой карьере. Он отметился результативной передачей на Адама Хенрика, который забросил третью шайбу команды.

Гецлаф выступал за «Анахайм» с 2005 года. В текущем сезоне форвард набрал